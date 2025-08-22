کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی در مناظق دریایی بویژه تنگه هرمز، دریا کمی مواج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور، گفت: امروز تا ظهر وضعیت جوی و دریایی آرام پیش بینی می‌شود و در ارتفاعات استان نیز احتمال رشد ابر و رگبار پراکنده باران در بعدازظهر دور از انتظار نیست.

او افزود: تاظهر امروز دریا نسبتا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی نسبتا مساعد خواهد بود و بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی بویژه در تنگه هرمز، دریا متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: این شرایط در روز‌های اوایل هفته آینده نیز بعدازظهر و شب، تکرار خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم به منظور تردد ایمن شناور‌ها در بنادر استان در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست. در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا نیز پیش بینی می‌شود.

او افزود: از لحاظ دمایی نوسانات دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجه‌ای خواهد داشت.