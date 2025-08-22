امروز شاخص کیفی هوا در ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت قهوه‌ای، بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز جمعه (۳۱ مرداد) شاخص کیفی هوا در شهر‌های مسجدسلیمان و گتوند ۵۰۰، سوسنگرد ۲۸۳، هویزه ۲۵۰، امیدیه ۱۶۸ و رامهرمز ۱۵۲ AQI ثبت شد که به ترتیب نشان دهنده هوای خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین در این مدت شاخص کیفی هوا در هندیجان و ماهشهر ۱۴۸، بهبهان ۱۴۴ ، شادگان ۱۲۹، ملاثانی و اهواز ۱۲۳، اندیمشک ۱۱۳ و شوش به ۱۰۹ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.