در روز‌های پایانی ماه صفر، بزرگ‌ترین آیین شبیه‌خوانی ایران با قدمتی حدود ۴۰۰ سال در روستای قودجان شهرستان خوانسار در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این آیین تا ۲۸ صفر در دو نوبت ظهر و شب ۲۰ نسخه تعزیه در این حسینیه خوانده و مهمانان غیر بومی اسکان شبانه‌روزی داده می‌شوند.

سالن‌های مجاور حسینیه حدود ۱۰ هزار مترمربع مساحت دارد که با سیستم مداربسته به‌صورت آنلاین نمایش اجرای مراسم را پوشش و در فضای مجازی هم به‌صورت زنده پخش می‌شود.

بیش از ۵۰ نفر ذاکر و بیش از ۵۰۰ نفر از عاشقان مکتب عاشورایی با عنوان خادم اباعبدالله‌الحسین (ع) در این مدت شبانه‌روزی به عزاداران خدمات می‌دهند و اجرای مراسم را پشتیبانی می‌کنند.

مراسم تعزیه‌خوانی سنتی روستای قودجان به شماره ۶۰۱ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده و از نظر امکانات، تجهیزات، وسعت، حضور استادان تعزیه و اجرای مراسم در کشور بی‌نظیر و نمونه است.