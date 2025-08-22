آیین سنتی نخل برداری و نخل گردانی همزمان با رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در روستای قهساره اردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛در این آیین اهالی روستا، نخل را از جوار امامزاده سید علی به سمت گلزار شهدا بردند و در سوگ رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) عزادارای کردند.

آیین نخل برداری در روستای قهساره در عاشورا و تاسوعای حسینی و ایام شهادت امیرمومنان علی (ع) هم برگزار می‌شود.

روستای تاریخی قهساره (کیسار) با آب و هوای کوهستانی در فاصله ۹۵ کیلومتری اصفهان و ۴۵ کیلومتری اردستان قرار دارد.