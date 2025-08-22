به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش سیما در سالروز شهادت سیدعلی اندرزگو فیلم سینمایی «تیر باران» را پخش می‌کند.

این فیلم به کارگردانی علی اصغر شادروان یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۱۵ پخش می شود.

«تیرباران»، روایتگر زندگی شهید اندرزگو است که نقش این شهید والامقام را مجید مجیدی بازی کرده است.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: بهمن ماه سال ۱۳۴۳ علی اندرزگو به همراه چند تن دیگر روبروی ساختمان مجلس منتظر می‌شوند تا حسنعلی منصور را ترور کنند و...

جعفر دهقان، عطا سلمانیان، رضا چراغی، محمد حسین پناهی، محمد احمدی بازیگران این فیلم هستند.

تله‌فیلم مناسبتی «موکب» به کارگردانی بهرام درخشان و تهیه‌کنندگی شیوا شکری، هم امشب ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

«موکب» داستان جانبازی را روایت می‌کند که به اصرار خواهر و فرمانده دوران دفاع مقدس، راهی پیاده‌روی اربعین می‌شود. او در مسیر همراه با خواهرش گم شده و مهمان خانواده‌ای عرب می‌شود. در این دیدار، متوجه می‌شود که میزبانش همان سرهنگ ارتش عراق در زمان جنگ است که اکنون درگیر سرنوشتی دشوار برای نجات پسرش است؛ ماجرایی که گره آن به آیین‌های عاشورایی و تبرک زائران کربلا پیوند خورده است.

این تله‌فیلم با حضور بازیگرانی، چون مهدی امینی‌خواه، مرتضی کاظمی، بیتا خردمند، علی عطایی، رضا نیلی، مجید ستایش، صدرعلی محمدی، تینا بالوی، مسعود بهنامی‌فر، حامد برفیایی، حامد جودی، وحیده ختایی، فربد منصوری و متین روحی ساخته شده است.