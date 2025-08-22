به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود. از فردا تا سه شنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبشرقی، جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان خواهند شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین طی امروز در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا اواسط هفته آینده در بخش‌های جنوب شرقی استان، سرعت وزش باد‌ها طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در حد متوسط خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبار‌های محلی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر و شوش با دمای ۴۷.۴ درجه و ایذه با دمای ۱۹.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۶.۲ درجه و ۲۸.۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است.