به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اسماعیل کلهر بیان کرد: اهدای خون می‌تواند جان بسیاری از بیماران را نجات دهد و بر این اساس از همه شهروندان دعوت می‌شود در پویش «مهر حسینی برای ایران» که طی دو ماه گذشته در سطح استان اجرا شده، مشارکت کنند.



وی با اشاره به ساعات کاری مراکز پذیرش خون در روزهای پایانی ماه صفر گفت: اداره کل انتقال خون استان قزوین در روزهای شنبه و یکشنبه، یکم و دوم شهریور ماه، از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب و مرکز خونگیری تاکستان در همان روزها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون است.



مدیرکل انتقال خون استان قزوین در پایان از همه داوطلبان خواست با حضور در این مراکز به یاری بیماران بشتابند.