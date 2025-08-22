پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان سمنان : آگاهسازی مردم از خدمات دولت و شفافیت و اقناع افکار عمومی برای تقویت اعتماد اجتماعی در هفته دولت در دستور کار باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در نمیاز جمعه سمنان با گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت، آگاهسازی مردم از خدمات دولت و اقناع افکار عمومی را ضروری دانست و تأکید کرد: مسئولان باید با شفافیت ، مسائل را به مردم توضیح دهند تا اعتماد اجتماعی تقویت شود.
وی گفت : در موضوعاتی همچون خاموشیهای اخیر برق نیز مسئولان باید علتها را برای مردم روشن کنند.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین با گرامیداشت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی کشور، جهاد دفاعی را از مهمترین عرصههای جهاد دانست و با قدردانی از برگزاری رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: تقویت بنیه دفاعی و قدرت نظامی ایران در برابر دشمنان یک ضرورت حیاتی است.
وی با اشاره به در پیش بودن شهادت امام رضا (ع)، از خدمات موکبداران در مسیر زائران حرم رضوی در استان سمنان قدردانی کرد و با گرامیداشت هفته مساجد اظهار امیدواری کرد مساجد جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کنند.
خطیب جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز کنگره بزرگداشت سههزار شهید استان سمنان از ابتدای مهرماه اشاره کرد و گفت: وظیفه همه ما پاسداشت یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده است، چرا که امروز نیز در برابر دشمنان در صحنه جنگ قرار داریم و شناخت ترفندهای دشمن و رفع شبهات اهمیت زیادی دارد.
امام جمعه سمنان با تسلیت ایام پایانی ماه صفر ، بر ضرورت معرفی ابعاد عظمت پیامبر اسلام (ص) تأکید کرد گفت : سیره پیامبر اکرم (ص) و سبط اکبر ایشان حضرت امام حسن مجتبی (ع) و نیز حضرت امام رضا (ع) در اداره امور جامعه باید تببین شود.