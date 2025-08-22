به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست اداره کل بهزیستی استان قم گفت: در راستای پویش خیرات ماندگار فرزندان مرحوم حاج جعفر علی بیگ لو در اقدامی خداپسندانه و با نیت انجام خیراتی ماندگار برای پدرشان مبلغ یک میلیارد ریال برای تامین هزینه درمان معلولین و نیازمندان زیر پوشش بهزیستی استان و همچنین ۳ دستگاه یخچال برای کمک به تامین جهیزیه‌ی نوعروسان نیازمند زیر پوشش به بهزیستی قم اهدا کردند.

حجت الله محمدزاده گفت: این اقدام گام موثری در رفع مشکلات افراد دارای معلولیت و جامعه هدف بهزیستی است.