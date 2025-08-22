مسجد پایگاه هدایت و همبستگی امت اسلامی است
امام جمعه سردشت گفت:مسجد پایگاه هدایت و همبستگی امت اسلامی است.
؛ امام جمعه در خطبههای این هفته با تبریک روز پزشک، ضمن قدردانی از تلاشهای جامعه پزشکی، از برخی انحرافات اخلاقی در حوزه طبابت گلایه کرد و گفت: متأسفانه در مواردی مشاهده میشود که حرفه مقدس پزشکی به جای خدمت به مردم، به تجارت تبدیل شده است.
ماموستا محمد واوی همچنین با گرامیداشت روز مسجد، به جایگاه و منزلت والای مسجد در اسلام اشاره کرد و افزود: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه کانون نشر فرهنگ اسلامی، تقویت ایمان و همبستگی اجتماعی مسلمانان است.
ماموستا واوی تأکید کرد: بر هر مسلمان وظیفه است که نسبت به آبادانی، حضور فعال و نقشآفرینی در مساجد احساس مسئولیت کند، چراکه مسجد سنگر پاسداری از ارزشهای دینی و تربیت نسل مؤمن است.