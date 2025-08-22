به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسول قرارگاه عملیات جهادی سجادیه مازندران گفت:گروه ۶۰ نفره پزشک و پرستار دو روز در روستای شیب آبندان جویبار مستقر شدند که در این مدت ۴۵۰ بیمار ویزیت رایگان شدند و به بیماران دهک کم درآمد ۱تا ۳ نیز خدمات مختلف پزشکی رایگان ارائه شده است.

دنیا گرد با بیان اینکه ،تیم پزشکی وپرستاری همراه با تخت دندانپزشکی،دارو ،چشم پزشکی و زنان وزایمان ۲ روز در روستای شیب آبندان جویبار به بیماران به صورت رایگان خدمات ارائه کردند ،افزود: قرارگاه عملیات جهادی سجادیه ۲ سال در استان راه اندازی شد که تا کنون در ۳۰ منطقه از شهرستان‌ها خدمات پزشکی ارائه کرده است.