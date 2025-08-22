امام جمعه خرم آباد گفت: بیانیه‌های وحدت شکن اخیر برخی جریان ها همراهی با آمریکا و رژیم صهیونی است و مردم غیور و انقلابی ایران اسلامی در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی این مرز و بوم همچنان مقاوم ایستاده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه های نماز جمعه این هفته خرم آباد با تسلیت فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)و شهادت امام حسن مجتبی(ع)در مصلی الغدیر این شهر گفت:ایران اسلامی با رهبری حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی ،وحدت و همدلی ملت همیشه در صحنه و قهرمان ایران اسلامی همیشه پیروز و با اقتدار است .

خطیب نماز جمعه خرم آباد به بیانیه‌های اخیر برخی جریانات اشاره کرد و گفت: بیانیه‌های اخیر برخی جریانات،همراهی با آمریکا و رژیم صهیونی است ومردم ولایی،غیور و هوشیار ایران اسلامی هیچ گاه زیر بار نسخه ی ذلت بار این بیانیه ها نمی روند و در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی این مرز و بوم همچنان مقاوم ایستاده اند.



امام جمعه خرم آباد در خصوص توافق اخیر آمریکا و ارمنستان اشاره کرد وگفت :نظام اسلامی ایران باید از همه ی ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتی بهره بگیرد تا توطئه‌های آمریکا برای برهم زدن امنیت منطقه نابود شود.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی را از اهداف دشمنان عنوان کرد و افزود : آمریکا و اسرائیل با استفاده از جنگ روانی به دنبال تاثیر گذاری بر گرایش ها و بینش های مردم هستند که ملت با بصیر ایران اسلامی با وحدت و هوشیاری همه ی توطئه های دشمنان را نقش برآب می کنند.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به روز پزشک ، خدمت بی منت به مردم و فعایت جهادی را از ویژگیهای جامعه پزشکی عنوان کرد و افزود:پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند.



حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی به بازی فوتبال خیبر در ورزشگاه تختی شهر خرم آباد و فراخوان عمومی مسئولان برای حضور بانوان در این ورزشگاه اشاره کرد و افزود:مسولان استانی باید با وحدت ،انسجام ملی و دشمن شکن که در رفتار و افکار مردم تاثیر مثبت بگذارد،عمل کنندو بخش فرهنگی این تیم تقویت شود و سکوها توسط افراد توانا و متعهد اداره شوند تا شاهد ناهنجاری‌های اخلاقی نباشیم.



خطیب جمعه خرم آباد به راه اندازی پویش ایران همدل اشاره کرد و افزود:این پویش با هدف کمک به مردم مظلوم و بی دفاع غزه از امروز به مدت چهار هفته در مصلی های نماز جمعه استان برپا می‌شود.







