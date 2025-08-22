رییس سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲ هزار و هفت اثر به دبیرخانه کنگره بین‌المللی «فصل به سر رسیدن» ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید رضا افتخاری افزود: سومین کنگره «فصل به سر رسیدن» با شعار ایران امام حسین (ع) با حضور ۸۷۳ شاعر از کشور‌های ایران، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و هندوستان از ابتدای مرداد به مدت ۱۳ روز یاسوج برگزار شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: پاسداشت شهدا، میهن دوستی، مظلومیت شهیدان، بصیرت، از موضوع های این کنگره است.

افتخاری با اشاره به اینکه این کنگره در بخش‌های فارسی، لری و ترکی برپا شده است ادامه داد: پس از داوری شاعران و کارشناسان ۵۰۰ اثر فارسی و ۲۳ اثر در گویش‌های لری و قشقایی به مرحله نهایی رسیده‌اند.

افتخاری اضافه کرد: آیین اختتامیه این کنگره شنبه و یکشنبه اول و دوم شهریورماه با حضور شاعران و ادیبان ایران در یاسوج برگزار می شود.