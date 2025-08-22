پخش زنده
امروز: -
جدیدترین قسمت از برنامه «هفت»، به بررسی پرونده «سینمای ارگانی» و فیلمهای «اتاقک گلی» و «شیفت آخر (Late Shift)» اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در میز سینمای ایران، آرش خوشخو و رضا صدیق فیلم سینمایی «اتاقک گلی» را مورد نقد و بررسی قرار میدهند.
پرونده ویژه این قسمت از برنامه «سینمای ارگانی» نام دارد و مریم پیرکاری (مدیرعامل موسسه تصویرشهر) و محمد ساسان (مدیر تولیدات سینمایی سازمان سینمایی سوره) در این بخش حضور دارند.
امیر قادری و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی فیلم «شیفت آخر (Late Shift)» میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت»، به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و با اجرای بهروز افخمی، جمعه شبها ساعت ۲۲، از شبکه نمایش پخش می شود.