معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: کمبود برخی نشان‌های شیرخشک در استان برطرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در چند روز گذشته کمبود برخی نشان‌های شیرخشک در داروخانه‌های استان موجب مشکلاتی برای خانواده‌ها ایجاد شد. برخی از شهروندان می‌گویند پزشکان برخی برند‌های تجاری شیرخشک را معرفی می‌کنند ولی این نشان‌ها در داروخانه وجود ندارد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این زمینه گفت: به علت دوری مسافت محل کارخانه برخی نشان‌های شیرخشک تا استان خوزستان به صورت مقطعی کمبود‌هایی در داروخانه‌های استان ایجاد می‌شود.

دکتر مسعود مهدوی نیا با اشاره به اینکه در تلاش هستیم این نشان‌ها به صورت دائم در داروخانه‌ها موجود باشد، افزود: از خانواده‌ها درخواست می‌شود در صورت کمبود این برند‌های تجاری از دیگر نشان‌ها استفاده نمایند.