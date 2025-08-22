نماینده مردم جهرم و خفر با تأکید بر اهمیت توسعه صنعتی در کنار کشاورزی، خواستار اصلاح الگوی کشت و مدیریت بهتر منابع آب و برق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا رضایی کوچی در جلسه بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی شهرستان جهرم گفت: اقتصاد جهرم در سالیان گذشته بر مبنای کشاورزی بوده، اما به علت آفات و کمبود آب، روند آن تغییر کرده است.

وی افزود: کشاورزی را نمی‌توان تعطیل کرد، اما می‌توان با اصلاح و ترویج الگوی کشت، شرایط جدیدی ایجاد کرد.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به وظایف خود عمل نکرده و رعایت الگوی کشت به خوبی صورت نمی‌گیرد. به گفته کارشناسان، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

رضایی همچنین بر توسعه صنعت در شهرستان تأکید کرد و گفت: ایجاد شهرک صنعتی، منطقه ویژه، باغ مادری و پرورش دام و طیور در دستور کار قرار دارد. حفر پالایشگاه گاز با اعتبار دو هزار میلیارد تومان نیز تا پایان شش ماهه اول سال آینده به اتمام می‌رسد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از قطع برق در حوزه صنعت، دام و کشاورزی افزود: با استفاده از کارشناسان خبره می‌توان راهکار‌هایی ارائه داد تا با کمترین مصرف انرژی، بیشترین بهره را داشته باشیم.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: آب آشامیدنی از سد سلمان در تمام نقاط شهر جهرم وصل شده و بخش کردیان، سیمکان و منطقه ویژه اقتصادی نیز در حال بهره‌برداری از این ظرفیت هستند.

رضایی با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت:بخش خصوصی باید محور اقتصاد باشد، اما دخالت بیش از حد دولت باعث شده بخش خصوصی به عنوان رقیب بخش دولتی دیده شود. جهرم با زیرساخت‌های موجود شهری پایدار برای سرمایه‌گذاری است.