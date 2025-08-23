پخش زنده
گلو درد و گوش دردی که برای همهی ما یک درد عادی بنظر میرسد گاهی نشانهای است جدی از وجود نوعی سرطان بسیار موذی که در بدنمان پنهان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تشخیص برخی از سرطانها به علت وجود تودههای غیر طبیعی، خال یا کاهش چشمگیر وزن آسان است. اما متاسفانه تشخیص برخی از سرطانها دشوارتر است، زیرا هیچ علامت واضحی که روی سطح بدن شما نمایان بشود، ندارند. در طی سالهای گذشته متخصصان علائم بسیار حساسی را مورد بررسی قرار دادند و یک مطالعه جدید نشان داد که درد در دو قسمت بدن میتواند نشان دهنده سرطان باشد
ارتباط درد گلو و گوش با سرطان
گلو درد و گوش درد به صورت مداوم میتواند نشان دهنده علائم هشدار دهنده اولیه سرطان حنجره باشد
محققان بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ حدود ۸۰۰ نفر را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که اگر گلو درد حداقل با یک علامت دیگر ترکیب شود، ممکن است یکی از علائم هشداردهنده اولیه سرطان حنجره باشد. همچنین تحقیقات نشان داد فردی که در کنار گلو درد دچار گوش درد نیز میشود، ۶.۳ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان حنجره قرار دارد.
علامت نگران کنندهای دیگر از سرطان حنجره
دو علامت دیگر همراه گلو درد که میتوانند نشان دهنده سرطان حنجره باشند. مطابق تحقیقات صورت گرفته، اگر بیماران علاوه بر گلو درد و گوش درد از مشکلاتی مانند ناتوانی در بلع و تنگی نفس نیز شکایت کنند، به احتمال زیاد دچار سرطان حنجره شدهاند. پزشکان میگویند که ترکیب این علائم میتواند نشانه واضح تری از ابتلا به سرطان حنجره نسبت به علامتی مانند گرفتگی صدا باشد.
البته گرفتگی صدا در اوایل این بیماری اصلا نشانه خوبی نیست و میتواند بسیار خطرناک باشد. تیم تحقیقات همچنین نشانههای دیگری مبنی بر اینکه عرق کردن در شب رابطه با ابتلا به سرطان دارد پیدا کردهاند.
علائم سرطان حنجره
غربالگری سرطان حنجره
هیچ آزمایش غربالگری منظمی برای تشخیص سرطان حنجره وجود ندارد. از آنجا که هیچ راه تشخیص و غربالگری منظمی برای فهمیدن ابتلا یا عدم ابتلا به این بیماری وجود ندارد؛ بهتر است که به محض مواجهه با علائمی که بالاتر ذکر شدند؛ برای معاینه به پزشک مراجعه کنید. به گفته انجمن سرطان، عوامل ایجاد خطر ابتلا به سرطان حنجره، سیگار و مواد دخانیاتی هستند.