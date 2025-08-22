اجتماع بزرگ عزاداران تبریزی به مناسبت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با حرکت دسته‌های عزاداری از میدان ساعت آغاز شد و ظهر با تجمع گسترده مردم در مصلی اعظم امام خمینی ادامه یافت. عزاداران سیاهپوش با برگزاری دسته‌ های سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت(علیهم السلام) ابراز کردند.

این اجتماع معنوی هر ساله با شکوه خاصی برگزار می‌شود و امسال نیز با حضور پررنگ زنان و مردان عزادار، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و عشق مردم به پیامبر رحمت و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) رقم زده شد.

امسال عزاداران ۲۸ صفر تبریز برای پیروزی نهایی رزمندگان اسلام برابر دشمن صهیونیستی _آمریکایی دعا کردند و یاد و خاطره شهدای نبرد مقدس ۱۲ روزه را گرامی داشتند.

حضور پرشور عزاداران تبریزی بار دیگر نشان داد که این شهر همچنان پایگاه عشق و وفاداری به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است و مردم آن در پاسداشت شعائر دینی و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورایی پیشگام هستند.