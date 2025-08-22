امام جمعه یاسوج مطرح کرد:
صنعت دفاعی، ضامن امنیت ملی ایران
امام جمعه یاسوج با تأکید بر اینکه ایران در مسیر پیشرفت نظامی و هستهای عقبنشینی نمیکند، گفت: ایران در دفاع مقدس۱۲ روزه با تکیه بر ملت و توان دفاعی، دشمنان را خوار و ذلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیتالله سید نصیر حسینی در جمع نمازگزاران با اشاره به رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت ائمه اطهار (ع) اظهار کرد: وجود امام و پیامبر نقشی محوری و حیاتی در جهان دارد و اگر آنان در این عالم نباشند، نظام تکوین نیز از هم فرو خواهد پاشید.
وی افزود: عقل بشر در تحلیل بسیاری از مسائل ناتوان است و در اینجاست که آموزههای وحیانی و وجود امامان برای هدایت ضروری میشود؛ چراکه در غیاب امام، دین خدا و تفسیر کتاب آسمانی دچار انحراف خواهد شد.
امامجمعه یاسوج با اشاره به روز صنعت دفاعی، ابراز کرد: هر ملتی که مجهز به سلاح روز باشد، عزتمند و شکستناپذیر خواهد بود و اگر ما امروز از توان دفاعی و تجهیزات پیشرفته برخوردار نبودیم، بیشک دشمنان کشور را به زانو درمیآوردند.
آیت الله حسینی با تجلیل از سرداران و دانشمندان شهید کشور، تصریح کرد: موفقیتهای امروز ما نتیجه ایثار و تلاش دیروز شهداست و موشکهایی که دشمن را وادار به تسلیم کرد، حاصل مجاهدت دانشمندان و سرداران ما بود و این مسیر ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: به نمایندگی از مردم کهگیلویه و بویراحمد اعلام میکنم ملت ایران هرگز از پیشرفتهای هستهای و نظامی عقبنشینی نخواهد کرد و این راه را پرقدرت ادامه میدهیم و دشمنان ما باید بدانند اگر بار دیگر دچار خطای محاسباتی شوند، با سلاحهای قدرتمند و جدید ایران نابود خواهند شد.
امامجمعه یاسوج ضمن تسلیت سالروز شهادت امام رضا (ع)، به نقل از آن حضرت گفت: هر کس مرا در غربت زیارت کند، در سه موطن از هراسها در امان خواهد بود؛ هنگام دریافت نامه اعمال، عبور از صراط و زمان سنجش اعمال.
وی همچنین با تبریک روز کارمند، خاطرنشان کرد: خدمت در نظام اسلامی عبادت است و کسی که در مسیر خدا خدمت کند جایگاه والایی و، اما خدمت در حکومتهای طاغوتی، گناهی نابخشودنی است.
آیت الله حسینی با اشاره به اشغال ایران در زمان رضاخان و فرار وی، گفت: هر کشوری که توان دفاعی نداشته باشد، مستعمره دشمن خواهد شد و، اما ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدیم جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ملت و توان دفاعی خود، دشمنان را خوار و ذلیل کرد.
وی خطاب به دشمنان افزود: به لطف خدا و با دست قدرتمند نیروهای مسلح، دشمنان ما بهویژه آمریکا خبیث، ذلیل و تحقیر شدند و باز هم خواهند شد.