به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در بازی پرهیجان فینال دوازدهمین دوره رقابتهای کاپ آزد کشور ، در بخش آقایان دو تیم همشهری دانشگاه علوم دریایی و شهرداری نوشهر به مصاف هم رفتند که در وقت قانونی به نتیجه ۴ بر ۴ دست یافتند و در نهایت تیم دانشگاه علوم دریایی با گل طلایی، موفق شد مقام اول این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

مسابقات کانوپولو جام رصد در بخش آقایان با شرکت تیم‌هایی از ۱۷ استان دو روز در پیست کانوپولوی رودخانه "صوفی چای" مراغه برگزار شد.