به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این آیین که با حضور گسترده نمازگزاران همراه بود، ارادتمندان به ساحت پیامبر رحمت با خواندن زیارت‌نامه، عرض ارادت و تسلیت خود را در سالروز رحلت آن حضرت ابراز داشتند.

فضای معنوی مصلی با زمزمه دسته‌جمعی فراز‌های زیارت‌نامه آکنده شد و دل‌های مومنان از دور به مدینه پیامبر پیوند خورد. جمعیت نمازگزاران در حالی‌که اشک در چشم داشتند، با صدایی واحد سلام و درود خود را نثار پیامبر اعظم کردند.

در ادامه، سخنران مراسم با اشاره به جایگاه ویژه پیامبر اسلام در میان مسلمانان، بر لزوم الگو گرفتن از اخلاق و سیره نبوی تأکید کرد و از مومنان خواست در عمل به آموزه‌های پیامبر، وحدت و انسجام جامعه اسلامی را تقویت کنند.