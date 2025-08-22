به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب از آثار مرتبط با پیامبر اعظم (ص) در کتابخانه ملی ایران است.

نسخه ارزشمند کتاب معارج‌النبوّة فی مدارج‌الفتوّة با خط نستعلیق و در بازه ۱۰۴۸- ۱۰۴۹قمری توسط خواجه محمدسنگین ول‍ی م‍ح‍م‍د کتابت شده است.

از نکته‌های مهم این اثر می‌توان به وجود ت‍اری‍خ م‍ف‍ص‍ل‍ی از زن‍دگ‍ان‍ی ح‍ض‍رت م‍ح‍م‍د (ص) در ی‍ک م‍ق‍دم‍ه، چ‍ه‍ار رک‍ن و ی‍ک خ‍ات‍م‍ه اشاره کرد که ه‍ر یک از این بخش‌ها دارای چ‍ن‍دین واق‍ع‍ه و ف‍ص‍ل است.

گفتنی است این نسخه ارزشمند به شماره بازیابی ۱۴۹۰۷-۵ در کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود.