همزمان با ایام رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، کتاب معارجالنبوّة فی مدارجالفتوّة معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب از آثار مرتبط با پیامبر اعظم (ص) در کتابخانه ملی ایران است.
نسخه ارزشمند کتاب معارجالنبوّة فی مدارجالفتوّة با خط نستعلیق و در بازه ۱۰۴۸- ۱۰۴۹قمری توسط خواجه محمدسنگین ولی محمد کتابت شده است.
از نکتههای مهم این اثر میتوان به وجود تاریخ مفصلی از زندگانی حضرت محمد (ص) در یک مقدمه، چهار رکن و یک خاتمه اشاره کرد که هر یک از این بخشها دارای چندین واقعه و فصل است.
گفتنی است این نسخه ارزشمند به شماره بازیابی ۱۴۹۰۷-۵ در کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود.