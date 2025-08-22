خطیب جمعه اراک: ملت ایران با اتحاد و همبستگی مثال زدنی آگاهتر و آمادهتر از گذشته مقابل دشمنان ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه اراک در خطبههای امروز نماز جمعه شهر اراک گفت: رژیم صهیونی دست از جنایت علیه مردم مظلوم غزه بر نمیدارد و مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل نیز در برابر نسل کشی سکوت کرده اند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: ملت مقتدر و سربلند ایران از تهدید دشمن نمیهراسد و با وحدت کلمه و مقاومت پشت دشمن را به خاک میکشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به هفته دولت اشاره کرد و از دولتمردان خواست برای رفع مشکلات معیشتی مردم حل مسئله ناترازی آب و برق بکوشند.
خطیب جمعه اراک از مردم ایران و عراق برای برگزاری پرشور مراسمهای معنوی در ایام محرم و صفر قدردانی کرد و آن را عزت آفرین خواند.