خطیب جمعه اراک: ملت ایران با اتحاد و همبستگی مثال زدنی آگاه‌تر و آماده‌تر از گذشته مقابل دشمنان ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام جمعه اراک در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر اراک گفت: رژیم صهیونی دست از جنایت علیه مردم مظلوم غزه بر نمی‌دارد و مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل نیز در برابر نسل کشی سکوت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: ملت مقتدر و سربلند ایران از تهدید دشمن نمی‌هراسد و با وحدت کلمه و مقاومت پشت دشمن را به خاک می‌کشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به هفته دولت اشاره کرد و از دولتمردان خواست برای رفع مشکلات معیشتی مردم حل مسئله ناترازی آب و برق بکوشند.

خطیب جمعه اراک از مردم ایران و عراق برای برگزاری پرشور مراسم‌های معنوی در ایام محرم و صفر قدردانی کرد و آن را عزت آفرین خواند.