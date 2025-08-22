پخش زنده
امام جمعه خرمشهر گفت: وحدت و انسجام ملی مهمترین نیاز کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجتالاسلام والمسلمین عادلپور، در جمع نمازگزاران در مسجد جامع این شهر با گرامیداشت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، وحدت و انسجام ملی حول محور رهبری را مهمترین نیاز امروز کشور دانست.
حجتالاسلام والمسلمین عادلپور با اشاره به آغاز هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و افزود: دولت و مسئولان باید همواره دغدغه معیشت مردم و مقابله با توطئههای دشمن را در اولویت قرار دهند.
او روز صنعت دفاعی را یادآور مظلومیت نیروهای مسلح در سالهای گذشته دانست و با اشاره به تلاشهای شهیدان و سرداران سرافراز کشور گفت: امروز به برکت توجه دولت سیزدهم و چهاردهم به نیروهای مسلح، فاصلهای میان دولت و ارتش و سپاه وجود ندارد.
امام جمعه خرمشهر با تاکید بر عبرت گرفتن از تاریخ صدر اسلام، تحمیل حکمیت بر امام علی (ع) و صلح بر امام حسن (ع) را ناشی از بیبصیرتی، نفوذ منافقان و نفاق دانست و گفت: تفرقه و نبود ولایتمداری سرچشمه آن حوادث تلخ بود و امروز نیز جبهه حق باید از این تجربه درس بگیرد.
او بیانیه اخیر برخی اصلاحطلبان تندرو را همسو با اهداف دشمنان دانست و تصریح کرد: چنین مواضعی برخلاف وحدت، وفاق و اقتدار ملی است و ملت ایران با بصیرت اجازه نخواهند داد این حاشیهسازیها کشور را از مسیر اصلی منحرف کند.
خطیب جمعه خرمشهر به تهدیدات اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: نتانیاهو آشکارا از اشغال کشورهای منطقه سخن میگوید، اما کشورهای عربی به جای واکنش جدی، به محکومیت زبانی بسنده کردهاند، در حالیکه حمایت برخی از آنها از این رژیم ثابت شده است.
او با تأکید بر کمکرسانی به مردم مظلوم غزه افزود: در قالب پویش «ایران همدل» کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم تا ۲۱ شهریورماه از طریق ستاد اقامه نماز جمعه و دفاتر امام جمعه جمعآوری و به دست کودکان، زنان و مردم مقاوم فلسطین خواهد رسید.