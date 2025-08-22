پخش زنده
فرمانده انتظامی روانسر از کشف ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، سرهنگ محمدحسین عباسی گفت: ماموران انتظامی روانسر هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و از آن بازرسی کردند.
او افزود: ماموران انتظامی در بررسی از خودرو مذکور موفق به کشف ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق و فاقد هرگونه مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال شدند.
سرهنگ عباسی در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی به دستگاه قضایی جهت صدور حکم لازم خبر داد.