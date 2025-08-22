پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان که گندم خود را تحویل سیلوهای ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ولی اله زمانی گفت: بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و تاکنون از آن حدود ۷۰ درصد پرداخت شده است.
زمانی گفت: تاکنون بیش از ۳۲۵ هزارتن گندم از کشاورزان زنجانی در قالب خرید تضمینی تا مورخ ۳۰ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ خریداری شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان عنوان کرد: ۶۳ هزار و ۶۵۰ محموله گندم از ۱۹ هزار و ۳۱۰ گندمکار خریداری و در سلیوهای ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامهریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.