مدیر شعب بانک مسکن خوزستان گفت: تسهیلات ۲ میلیارد ریالی خرید تجهیزات انرژی خورشیدی به متقاضیان اعطا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یاور عسکری در گفتوگو با خبر شبکه خوزستان بیان کرد: انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی پاک، پایدار و تجدید پذیر بودن، قابلیت استفاده در مقیاس و مساحتهای مختلف را دارد و در جهت کمک به صنعت برق کشور، بانک مسکن اقدام به اعطای تسهیلات برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی کرده است.
وی با اشاره به اینکه این تسهیلات تا سقف ۲ میلیارد ریال و با بازپداخت ۴۸ ماهه و با ضمانتهای سفته، چک و ضامن معتبر است، ادامه داد: تمامی شعب بانک مسکن در استان خوزستان آماده اعطای این تسهیلات به متقاضیان میباشند و شهروندان پس از انجام خرید تجهیزات از شرکتهای معتبر و ارائه فاکتور میتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.