نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت باید انسجام کشور حول محور رهبر معظم انقلاب حفظ و تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه با تسلیت سالروز رحلت نبی مکرم اسلام ص و شهادت امام حسن مجتبی ع گفت:جامعه امروز نیاز به همدلی و وحدت دارد، آنچه که در ۱۲ روز جنگ تحمیلی دیدیم؛ اما برخی به دنبال ضعیف کردن این وحدت و دو قطبی کردن کشور هستند.

خطیب جمعه کرمان افزود برخی در این شرایط به دنبال آسیب به عفت عمومی هستند و به همین دلیل نیاز است متولیان به این موضوع توجه داشته باشند.

امام جمعه کرمان گفت امروز شاهد نسل کشی مردم توسط ظالمان عالم هستیم و در شرایطی که دنیا سکوت کرده، مسلمانان وظیفه دارند از مظلومان مسلمان دفاع کنند آن هم در شرایطی هم که همه کشورها و سازمان‌های مدعی حقوق بشر سکوت کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان همچنین گفت ائمه اطهار در تکامل نسل بشریت بویژه شیعیان نقشی اساسی دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی بیان کرد امامان معصوم همه همتشان را برای هدایت جامعه بشری بر مبنای پیام الهی به کار گرفتند تا مبانی دین عملیاتی شوند و از شبهه افکنی و تحریف دین جلوگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان همچنین مقام شهیدان اندرزگو و لاجوردی، فرا رسیدن روز پزشک، سالروز هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه و روز جهانی مساجد را گرامیداشت.