وزش باد شدید همراه با گرد و خاک از امروز سی و یکم مرداد در نقاط مختلف استان به ویژه نواحی بادخیز را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین از بعد از ظهر امروز تا یکشنبه هفته آینده، کیفیت هوا در سایر نواحی استان از جمله مشهد کاهش مییابد.
علی قاسمی افزود: هشدار سطح نارنجی نیز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، در این خصوص صادر شده که توجه به موارد و هشدارهای ذکر شده در این اطلاعیه مورد تاکید است.
وی ادامه داد: همچنین از امروز تا روز شنبه هفته آینده در نیمه شمالی استان، افزایش ابر و در برخی نقاط این نیمه به ویژه در ارتفاعات و نواحی شمال غرب، وقوع رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق دور از انتظار نیست.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین فردا در نخستین روز شهریور ۱۴۰۴، دمای هوا چند درجه نسبت به امروز کاهش خواهد یافت.
قاسمی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مشهد بین ۲۰ تا ۳۷ درجه در نوسان بوده است و بیشینه دمای هوای امروز مشهد به ۳۸ درجه و کمینه دمای هوای امشب این کلانشهر به ۲۲ درجه میرسد.
وی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته نیشابور با کمینه دمای هوای ۱۴ درجه و شهرستان سرخس با بیشینه دمای هوای ۴۱ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودهاند.