سی و چهارمین یادواره سرداران و ۷۲ شهید شهر سین برخوار در جوار گلزار شهدا و امامزاده سید کمال الدین حسینی شهر سین برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه خوانسار در این آیین گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد راه شهدا ادامه دارد و ملت ایران همچنان پای آرمان‌های خود مقتدر ایستاده است.

حجت الاسلام رسول خواجه کریمی افزود: ولایت پذیری و حرکت در مسیر ولایت رمز موفقیت است و امروز همه باید گوش به فرمان ولی باشیم تا دچار اشتباه، آسیب و زیان نشویم.

وی شهادت را آرمان و آرزوی هر انسان آزاده‌ای دانست و گفت: بهترین مرگ، شهادت در راه خدا و دین خداست و توفیقی است که به هر کسی داده نمی‌شود.

در ادامه اصغر حبیبی از فرماندهان و رزندگان دفاع مقدس، خاطراتی از رشادت شهدا را بیان کرد و مراسم با مرثیه سرایی و سوگواری پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) به پایان رسید.