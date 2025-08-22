به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ف هنرمند هم استانی به مناسبت سالروزرحلت جان گدازپیامبراکرم (ص) با حکاکی نام مبارک محمد رسول الله بر روی سنگ عشق و ارادت خود را به پیامبر مهر و رحمت نشان دادند.

محمد جواد اندیشه متولد سال ۱۳۷۴ در دیشموک شهرستان کهگیلویه و دارای مدرک کارشناسی موزه از دانشگاه هنر شیراز است که هنر حجاری روی سنگ را انجام می دهد.

اندیشه در دوران مدرسه و دانشگاه جزو برترین ها بوده و مدت ۱۶ سال است که در حوزه حجاری روی سنگ، مجسمه سازی، طراحی لوگو، پوستر و سیاه قلم فعالیت می کند و تاکنون نیز بیش از ۱۰۰ اثر هنری تولید کرده است.