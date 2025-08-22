حکاکی نام مبارک «محمد رسول الله» توسط هنرمند دیشموکی
محمدجواد اندیشه هنرمند توانمند دیشموکی در سالروز رحلت نبی اکرم(ص) نام حضرت محمد را بر روی سنگ حکاکی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمدف هنرمند هم استانی به مناسبت سالروزرحلت جان گدازپیامبراکرم (ص) با حکاکی نام مبارک محمد رسول الله بر روی سنگ عشق و ارادت خود را به پیامبر مهر و رحمت نشان دادند.
محمد جواد اندیشه متولد سال ۱۳۷۴ در دیشموک شهرستان کهگیلویه و دارای مدرک کارشناسی موزه از دانشگاه هنر شیراز است که هنر حجاری روی سنگ را انجام می دهد.
اندیشه در دوران مدرسه و دانشگاه جزو برترین ها بوده و مدت ۱۶ سال است که در حوزه حجاری روی سنگ، مجسمه سازی، طراحی لوگو، پوستر و سیاه قلم فعالیت می کند و تاکنون نیز بیش از ۱۰۰ اثر هنری تولید کرده است.
این جوان دیشموکی به عنوان یک هنرمند مطرح در زمینه " حجاری روی سنگ " به جامعه معرفی شده و دارای کارت صنعتگری از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.