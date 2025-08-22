به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام والمسلمین فاطمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: ملتی که تحت رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی است باید یک صدا باشد و با پرهیز از حرف‌های پراکنده آب در آسیاب دشمنان نریزد

امام جمعه شهرکرد گفت: این پراکنده گویی‌ها و تناقضات با سیاست‌های مقام معظم رهبری به وفاق ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌زند که باید در این باره هوشیار بود.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی به سفر آقای لاریجانی به لبنان هم اشاره کرد و گفت: این سفر نماد عزت، شهامت، حکمت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیام مهمی برای رژیم صهیونیستی داشت و آن اینکه ایران مقتدر همچنان در کنار حزب الله مقابل اسرائیلی‌ها خواهد ایستاد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد از برقراری پرواز نجف اشرف - شهرکرد هم قدردانی کرد و گفت: از این پس زیارت اربعین حسینی با این خط هوایی نصیب بسیاری از مشتاقان اهل بیت علیهم السلام شده است و زمینه حضور بیشتری از زائران را در کربلای معلی فراهم می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی برقراری خطوط هوایی شهرکرد مشهد مقدس و شهرکرد به عتبات عالیات را هم خواستار شد.

وی همچنین بر ساخت حسینیه بزرگ در کربلای معلی برای اسکان زائران اربعین حسینی به ویژه هم استانی‌ها تاکید کرد.

وی همچنین از مسئولان به خصوص سیاسیون خواست خدمت رسانی به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و دغدغه حل مشکلات جامعه را داشته باشند.

وی همچنین به مناسبت‌های هفته اشاره کرد.