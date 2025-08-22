امام جمعه موقت قزوین، در واکنش به بیانیه اخیر اصلاح‌طلبان، بر ضرورت "وحدت کلمه" به عنوان ستون فقرات انقلاب اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین سبحانی نیا در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: دشمن به سلاح ما نگاه نمی‌کند، به وحدت ما نگاه می‌کند. اگر وحدت کلمه در ایران داشته باشیم، دشمنان هرگز نمی‌توانند آسیبی به ما برسانند.

وی گفت: آغاز جنگ تحمیلی نیز ناشی از تصور دشمن مبنی بر امکان تفرقه‌افکنی در میان مردم بود.

سبحانی نیا در ادامه در واکنش به بیانیه اخیر اصلاح‌طلبان اظهار کرد: بیانیه اخیر نمی‌تواند نمایانگر نظر تمامی اصلاح‌طلبان باشد.

وی با اشاره به چند مورد از موارد مطرح شده در این بیانیه، به نقد آن‌ها پرداخت.

امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه تعداد زندانیان سیاسی اندک است، این خواسته را یکی از موارد حاشیه‌ساز بیانیه دانست.

وی با اشاره به خواسته ی حذف نظارت استصوابی با تأکید بر لزوم جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با شرع، گفت: آیا انقلاب کردیم فقط بگوییم این قانون اسلامی هست یا نیست؟ و این خواسته را در تضاد با حفظ اصول انقلابی قلمداد کرد.

مذاکره مستقیم با آمریکا نیز از دیگر موارد مطرح شده در این بیانیه است که سبحانی نیا با یادآوری توصیه رهبر انقلاب مبنی بر عدم مذاکره هوشمندانه و شرافتمندانه با آمریکا، پرسید: آیا خردمندانه است که باز به میز مذاکره دشمن را دعوت کنیم؟

وی ضمن تأکید بر اینکه اسلام طرفدار مذاکره شرافتمندانه است، با اشاره به سیره پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) خاطرنشان کرد : مذاکره باید با کسانی باشد که به اصول آن پایبند هستند.

حجت الاسلام سبحانی نیا به مسئولان نظام توصیه کرد که دنباله‌رو رهبر انقلاب باشید و در مورد هماهنگی با ایشان، شفافیت را مورد تأکید قرار داد و گفت: مردم هوشیار هستند و متوجه موضوع می‌شوند.

وی افزود: این ملت همواره پیرو رهبر انقلاب هست و گوشش به پیام رهبر است و مسئولین را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.