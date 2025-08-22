پخش زنده
امروز: -
نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در وزارت میراثفرهنگی، بر لزوم معرفی ملی و بینالمللی ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی اردبیل تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احد بیوته گفت: معرفی اردبیل در سطح ملی و جهانی یک ضرورت راهبردی است؛ چرا که این استان بهعنوان خاستگاه صفویه با وجود همه جاذبهها و ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی، آنگونه که شایسته است به جامعه جهانی شناسانده نشده است.
وی افزود : صنایعدستی استان اردبیل از ظرفیتهای بیبدیل برخوردار است و بازاریابی و فروش آثار هنرمندان این خطه ، نیازمند ایجاد نمایشگاههای دائمی و حضور فعال در رویدادهای بینالمللی است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران برای فعالیت در بخش گردشگری و صنایعدستی اردبیل گفت : سرمایهگذاران بسیاری علاقهمند به ورود به این حوزه هستند و باید با بهرهگیری از ظرفیت آنان نسبت به ایجاد نمایشگاهها، فروشگاههای صنایعدستی و تاسیسات گردشگری اقدام کنیم.
بیوته با تاکید بر ضرورت تکمیل زیرساختهای گردشگری در حوزه انتخابیه خود گفت: آسفالت مسیر دسترسی به پیست اسکی اوجور در سرعین تا پیش از آغاز فصل سرما به پایان خواهد رسید و سرمایهگذاران جدید نیز برای فرصتهایی همچون پایگاه ملی کنزق جذب شدهاند.
نماینده ناظر مجلس در وزارت میراثفرهنگی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه موزهها در مناطق نیر و نمین افزود : چالش اصلی فعالیت موزهها کمبود نیروی انسانی است که با اصلاح و تقویت ساختار اداری وزارت میراثفرهنگی این موضوع قابل حل خواهد بود. همچنین زمینی از سوی شهرداری سرعین برای ساخت موزه در این شهر توریستی اختصاص یافته است.
بیوته تأکید کرد: بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیتهای گردشگری اردبیل، در کنار جذب سرمایهگذاران و ایجاد زیرساختهای پایدار، میتواند مسیر توسعه متوازن و معرفی جهانی این استان تاریخی را هموار کند.