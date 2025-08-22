به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد میرشریفی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، بر ضرورت تقوای الهی، پیروی از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، خدمت خالصانه به مردم و حمایت از ملت مظلوم غزه تأکید کرد و شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی را نماد خدمت صادقانه در نظام اسلامی دانست.

خطیب جمعه کومله با اشاره به فلسفه بعثت انبیا؛ مبارزه با مفاسد اجتماعی و برقراری عدالت را از مهم‌ترین اهداف پیامبران عنوان کرد و گفت: پیامبران الهی همچون صالح، لوط و شعیب (ع) در برابر فساد ایستادند و پیامبر اسلام (ص) همچون طبیبی دلسوز در اصلاح جامعه کوشید.

وی در ادامه خطبه ها، فرا رسیدن روز بزرگداشت ابن‌سینا و روز پزشک، روز کارمند و آغاز هفته دولت را گرامی داشت و از خدمات پزشکان، کارمندان و دولتمردان قدردانی کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد میرشریفی شهیدان رجایی و باهنر را الگوی خدمت صادقانه و شهید آیت‌الله رئیسی را «سیدالشهدای خدمت» خواند که فرهنگ خدمت بی‌منت را در نظام اسلامی احیا کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به شرایط بحرانی مردم غزه و اعلام رسمی قحطی در این منطقه، از مردم خواست در پویش «ایران همدل» برای کمک به مردم غزه و لبنان مشارکت کنند و حمایت‌های خود را در نماز‌های جمعه ادامه دهند.

امام جمعه کومله همچنین از رزمایش‌ها و آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی تقدیر کرد و آن را نشانه‌ای از اقتدار ایران در برابر تهدید‌های دشمن دانست.

وی پروژه «ایران راه امن تجاری چین» را فرصتی مهم برای کشور خواند و تأکید کرد که شیطنت‌های دشمنان با اراده الهی به فرصتی برای ایران تبدیل خواهد شد.