تجاوز به غزه جنایتی آشکار و تمام عیار است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا خالدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با اشاره به جنایات رژیم غاصب در غزه افزود: بر اساس وعده قرآن پیروزی با حق است وباطل و ظلم نابودمی شود.

وی در ادامه با اشاره به هفته دولت بر ارتباط بی واسطه مردم و مسئولان تاکید کرد و افزود مسئولیت امانت است و باید مسئولان از این فرصت برای خدمت رسانی مطلوب به مردم بهره بگیرند.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ایام پایانی ماه صفر پیامبر اکرم ص را نور و روشنایی همیشگی در تاریخ بشریت دانست.

ماموستا خالدی با بیان اینکه نبی مکرم اسلام در طول حیات خود همواره با جهل مقابله کرد و راه رستگاری را به بشر نشان داد افزودسعادت دنیا و آخرت در گرو الگو گرفتن و تبعیت از پیامبر رحمت ص است.

تقویت بنیه دفاعی، ویژگی‌های شخصیتی پیامبر اسلام و اتفاقات روز قیامت از دیگر فراز‌هایی بود که امام موقت سنندج به آن اشاره کرد.

فرماندار سنندج نیز در سخنرانی پیش از خطبه‌ها اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، ۴۸ پروژه عمرانی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی در سطح روستا‌ها و شهر‌های سنندج به بهره‌برداری خواهد رسید.

سجادی با اشاره به تنش آبی موجود در ۱۲۰ روستای استان عنوان کرد: در هفته دولت، سه پروژه آبرسانی بهره برداری می‌شود و بخشی از مشکلات تامین آب روستا‌ها را مرتفع خواهد کرد.

آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در دیگر مساجد و مصللا‌های استان هم اقامه شد.

امامان جمعه استان در خطبه‌های این هفته جنایات در غزه را نماد خوی وحشی گری رژیم غاصب دانستند و گفتند: این رژیم با تصرف غزه فصل جدیدی از ظلم و جنایت را به نمایش می‌گذارد.

خطیبان جمعه استان در ادامه با تسلیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ص و شهادت امام حسن مجبتی ع، اظهار کردند پیامبر اسلام محور وحدت و همدلی بین امت اسلامی و منشا هدایت انسان بوده است.

آنان در ادامه با گرامیداشت هفته جهانی مساجد، بیان کردند: جایگاه مسجد و نمازجمعه در تربیت دینی و تقویت همبستگی اجتماعی نقشی بی بدیلی دارد که باید از آن به نحو احسن بهره گرفت.

امامان جمعه استان همچنین با تبریک هفته دولت به دولتمرادان، بر ضرورت خدمت رسانی به مناطق محروم تاکید کرده و خواستار رفع مشکلات اقتصادی شدند.

پرداخت زکات، تقوای الهی، گرامیداشت روز صنعت دفاعی و همچنین روز پزشک از دیگر فراز‌های خطیبان جمعه استان بود.