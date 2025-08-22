مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله افراد مسلح به عوامل گشتی پاسگاه منطقه دامن شهرستان ایرانشهر و شهادت ۵ مامور پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، ساعتی قبل، عوامل تروریستی در حمله‌ای ددمنشانه، اقدام به ترور دو واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن شهرستان ایرانشهر که در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند، نمودند.

در این اقدام تروریستی، متاسفانه ۵ نفر از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند.

عملیات شناسایی و تعقیب عوامل ترور ادامه دارد که نتایج حاصله به اطلاع خواهد رسید.

اسامی شهدای این حادثه تروریستی بدین شرح است:

۱.استوار یکم محمدرضا رحیمی اهل زابل

۲.گروهبان‌یکم محمد نوروزی اهل تربت

۳.استوار دوم حسن تولی اهل گلستان

۴.سرباز هادی رویایی اهل کرمان

۵.سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل