اینجا،هرسنگ رو به آسمان،داستانی از فرزانگی را روایت می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدادی که نه از چوب ساخته شده و نه از گرافیت، بلکه طبق علوم یک دانشمند؛ ابوعلی‌سینا طراحی شده است.

هر بلوک این آرامگاه، نام یکی از دانش‌های ۱۲ گانه او را بر خود دارد، پزشکی، فلسفه، ریاضیات، نجوم؛ فیزیک؛ زمین شناسی و... گویی بوعلی سینا در این شهر نفس می کشد و دانایی را برسنگ زمان می نگارد

علم بوعلی‌سینا هنوز هم در دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود؛ دوازده راه دانش که از زمین برمی خیزد ودر قاموس زمان جاری می شوند.دانشی که مرز زمان و مکان را پشت سر گذاشته است و حالا همدان شهری که در قلب خود مدادی از جنس حکمت را به آسمان می کشد.

ازاین دانشمند بیش از ۸۰۰ اثر به جامانده است که معروفترین آثار این طبیب هزاره‌ها کتاب‌های قانون و شفاست که هنوز هم در معتبرترین دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود.