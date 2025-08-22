پخش زنده
امام جمعه گرگان با بیان اینکه در کنار برجستهسازی دستاوردهای ملی باید به نواقص نیز توجهی واقعبینانه داشت، رفع مشکل ناترازی آب و برق را از اولویتهای مهم کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در سخنان خود در نماز جمعه گرگان، ضمن اشاره به پیشرفتهای اساسی ایران در عرصههای گوناگون بهویژه توان دفاعی، گفت: قدرتی که جمهوری اسلامی در نبرد ۱۲ روزه به نمایش گذاشت، دشمنان و حتی آمریکا را شگفتزده کرد.
او با اذعان به وجود برخی مشکلات در زیرساختهایی همچون آب و برق، تأکید کرد: مردم در کنار دیدن این کاستیها، باید نگاه جامعتری به موفقیتهای کشور داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان با تأکید بر مسئولیت مدیران برای توجه بیشتر به نیازهای روزمره مردم، خاطرنشان کرد: انتظار عمومی این است که با تلاش مضاعف مسئولان، مسیر پیشرفت نظام اسلامی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
نورمفیدی همچنین از همراهی مردم گلستان در تحولات اخیر قدردانی کرد و گفت: حضور مؤثر و همیشگی مردم در صحنه، سرمایهای ارزشمند برای کشور است.
وی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، بر ضرورت بهرهگیری از فضایل اخلاقی آن امام همام در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.
امام جمعه گرگان به مناسبت ۲۸ صفر، سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام گفت: پیروی از سیره نورانی آن حضرت، ستون فقرات مشروعیتبخش به زندگی فردی و اجتماعی است.
وی افزود: شناخت دقیق از سیره نبوی میتواند به تقویت عدالت اجتماعی، اخلاقی، و فرهنگی جامعه کمک کند.