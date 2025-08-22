به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه رودسر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با بیان اینکه رزمایش اقتدار ارتش قهرمان، هشداری برابر توهمات واهی دشمنان است گفت: دشمنان ایران اسلامی بدانند ملت بزرگ و بصیر ایران گوش به فرمان رهبری، پای کار اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ملت بصیر ایران همواره مقابل فتنه گران ایستاده‌اند افزود: این انقلاب به برکت خون پاک شهدا و ایثارگران به درختی تنومند تبدیل شده و فتنه دشمنان در هر سطحی به دست مردم توانمند و قدرشناس ایران اسلامی خنثی خواهد شد.

خطیب جمعه رودسر همچنین با اشاره به فصل بودجه بندی کشور از مسئولان خواست در تنظیم بودجه موضوعات فرهنگی را مورد توجه قرار دهند.