فرنگیکار ملیپوش قمی فردا در رقابتهای کشتی فرنگی جوانان جهان به روی تشک میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد ابوطالبی فرنگیکار قمی که به رقابتهای قهرمانی جهان اعزام شده است فردا صبح در وزن ۶۳ کیلوگرم با حریفان سرشاخ خواهد شد.
در این وزن ۲۴ کشتیگیر حضور دارند و براساس قرعه کشی ابوطالبی در دور نخست با مورات آریکوگلو از ترکیه مبارزه میکند و در صورت غلبه بر این حریف، در دور بعد با تسوتنی بوکیا از گرجستان پیکار میکند.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی شهر ساماکوف بلغارستان در حال پیگیری است و مهدی علیزاده پورنیا از مربیان قمی هم به عنوان عضو کادرفنی، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان را در این رقابتها همراهی میکند.