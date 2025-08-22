پخش زنده
امام جمعه اهواز گفت: ملت ایران در این دفاع مقدس ۱۲ روزه با اتحاد و انسجام حماسهای بزرگ را آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در خطبههای امروز نماز جمعه اهواز با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه ملت ایران افزود: دشمنان ملت ایران بدانند که امت اسلامی ایران همواره گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند.
وی با اشاره به اینکه دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه فهمید انسجام و اتحاد ملی محکمتر از موشکهاست، اظهار کرد: این روزها بیانیهای منتشر شده است که مخالف وحدت ملی است و هدف دشمن ضربه زدن به انسجام ملت ایران است.
خطیب جمعه اهواز با تسلیت رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ادامه داد: تنها راهی که میتواند ما را به خدا برساند اهل بیت (ع) هستند. اگر انسان قوای ظاهری و باطنی خود را تسلیم کرد مقام طهارت برای او ایجاد میشود و از غفلتها و ظلمات پاک میشود. انسان تسلیم نباید ترازویی غیر از ترازوی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد تاکید کرد: در اربعین امسال شاهد حضور باشکوه زائران حسینی بودیم و از مردم ولایتمدار و دولت عراق که در این مراسم سنگ تمام گذاشتند و همچنین از مردم، مسئولان و مواکب در کشورمان تشکر میکنیم.
وی همچنین با اشاره به محاصره و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، بر ادامه کمکهای نقدی و غیرنقدی به مردم مظلوم غزه تاکید کرد.