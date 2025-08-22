پخش زنده
نماینده ولیفقیه در فارس با انتقاد از اجرا نشدن برنامههای توسعه، از دولتمردان خواست برای رفع مشکلاتی همچون آب و برق اهتمام بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیتالله لطف الله دژکام در خطبههای نمازجمعه شیراز گفت: دولتها موظفند برنامههای توسعه را به طور کامل اجرا کنند، اما همواره تنها بخشی از این برنامهها عملیاتی شده است.
امام جمعه شیراز تصریح کرد: کمبودها و کاستیهای موجود در حوزههای مختلف از جمله آب و برق ناشی از اجرا نشدن همین برنامهها است.
وی با تأکید بر لزوم اجرای برنامه هفتم توسعه، افزود: رهبر انقلاب سیاستها را تعیین میکنند و مجلس آن را به تصویب میرساند، اما آنچه اهمیت دارد، پایبندی دولتها به اجرای کامل برنامهها است.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به مشکلات پیش روی کشور، از مردم خواست در کمک به مردم غزه همچنان پیشگام باشند و خاطرنشان کرد: آنچه در ۴۵ سال گذشته کشور را حفظ کرده و عزت بخشیده، ولایتفقیه بوده است و برای مقابله با دشمنان باید بر ولایتپذیری بیفزاییم.