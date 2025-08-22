به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان اورژانس کشور در جریان بازدید از مجموعه‌های خدمت‌رسان به زائران پیاده رضوی در مسیر مُلک‌آباد به مشهد، گفت: گروه‌های خدمت رسان حوزه سلامت که در قالب تیم‌های بهداشتی، دارویی، درمانی و فوریت‌های پزشکی که در حال خدمت به زائران پیاده رضوی هستند وظایف خود را به‌خوبی و طبق آن چیزی که آنان محول شده بود انجام داده‌اند.

دکتر جعفر میعادفر افزود: ما در بازدید‌هایی که از محل‌های اسکان و پذیرایی زائران پیاده امام رضا (ع) و همچنین پایگاه‌های سلامت، موکب‌های بهداشتی و درمانی و ایستگاه‌های اورژانس ۱۱۵ داشتیم همکاری‌های دورن بخشی و برون بخشی را به نحو احسن مشاهده کردیم و معتقدیم که این نوع همکاری که بسیار هم چشمگیر بود در نوع خود بی‌نظیر و قابل توجه بود و همه به عشق امام رضا (ع) و زائران پیاده آن حضرت به‌خوبی در صحنه حاضر بودند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سلامت تیم‌های بهداشتی، دارویی، درمانی و فوریت‌های پزشکی وظایف خود را به‌خوبی و طبق آن چیزی که آنان محول شده بود انجام می‌دادند، بیان کرد: در حوزه درمان پزشکان و پرستاران به شایسته‌ترین شکل ممکن پاسخگوی زائران پیاده امام رضا (ع) بودند و در زمان مراجعه بیماران به سرعت و در نهایت احترام پاسخگو بودند و الحمدلله مردم هم از این خادمان خود در حوزه سلامت رضایت کامل داشتند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه همه ما با افتخار خادم مردم در حوزه سلامت هستیم، گفت: در این ایام جمع زیادی از همکاران ما در اورژانس‌های ۱۱۵ سراسر کشور به خراسان رضوی و مشهد آمده‌اند تا که در خدمت زائران پیاده رضوی باشند، کسانی که در ماموریت ویژه اربعین هم حضور داشتند و به زائران پیاده حسینی هم خدمات رسانی کردند و بلافاصله پس از اتمام کار خود در آن ماموریت به شهر امام رضا (ع) آمده‌اند تا که خدمت رسان مهمانان ویژه امام مهربانی‌ها در روز‌ها و ایام منتهی به شهادت ایشان باشند.

دکتر میعادفر افزود: این ۲ ماموریت ویژه همه ساله در امتداد همدیگر و پشت سر هم اجرا می‌شود و ما بلافاصله پس از اتمام ماموریت ویژه اربعین، آغاز ماموریت ویژه دهه پایانی ماه صفر را داریم تا که در خدمت زائران پیاده امام رضا (ع) باشیم و امیداریم که خدمات و تمامی خادمان مردم در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و دیگر خدمتگزاران حوزه سلامت در بخش‌های بهداشت، درمان و دارو مورد رضایت آن همام واقع شود.