سخنگوی آموزش و پرورش:
نتیجه آزمون استخدامی آموزش و پرورش هفته آینده اعلام میشود
سخنگوی آموزش و پرورش ابراز امیدواری کرد جهاد دانشگاهی بهعنوان مجری برگزاری آزمون استخدامی این وزارتخانه، نتایج آزمون کتبی را تادر هفته آینده اعلام کند.
علی فرهادی در رابطه با زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: امیدواریم جهاد دانشگاهی بتواند در هفته آینده نتایج آزمون کتبی را اعلام کند.
وی با بیان اینکه در مرحله اول اسامی دو برابر ظرفیت اعلام میشود، ادامه داد: ردیف استخدامی رشتههای آموزگاری، دبیری و هنرآموزی حدود ۳۰ هزار نفر است که هفت هزار و ۳۸۰ نفر برای آموزگاری، ده هزار و ۶۸۰ نفر برای دبیری و هفت هزار و ۱۴۱ نفر برای رشتههای هنرآموزی جذب میشوند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تلاش میکنیم این افراد برای سال تحصیلی جدید تعیین تکلیف شوند، خاطرنشان کرد: جذب داوطلبان در آموزش و پرورش بر اساس ۷۰ درصد نمره کتبی آزمون و ۳۰ درصد مصاحبه و ارزیابی تکمیلی خواهد بود.