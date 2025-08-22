خطیب نماز جمعه مهاباد مردم را به نیکی با همسایگان و رعایت حقوق اقوام سفارش و از ثروتمندان خواست همواره دستگیر فقرا باشند.

دعوت خطیب جمعه مهاباد به صله‌رحم و یاری نیازمندان

دعوت خطیب جمعه مهاباد به صله‌رحم و یاری نیازمندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا ملا عبدالرحمان حاجی‌زاده، خطیب نماز جمعه مهاباد در خطبه‌های این هفته با اشاره به جایگاه والای والدین در قرآن کریم و احادیث نبوی گفت: خدمت به پدر و مادر، دلجویی و محبت به آنان در هر شرایطی موجب کسب رضایت خداوند است.

وی افزود: فرزندان باید به والدین خود حرمت بگذارند، دست آنان را ببوسند و همواره در خدمتشان باشند؛ چرا که بر اساس حدیث پیامبر اکرم (ص)، رضایت خداوند در گرو رضایت پدر و مادر است و اگر آنان از ما ناراضی باشند، خداوند نیز راضی نخواهد شد.

خطیب نماز جمعه مهاباد با بیان اینکه دنیا محل جمع‌آوری توشه آخرت است، تصریح کرد: تشییع درگذشتگان و حضور در قبرستان فرصتی برای عبرت گرفتن و یادآوری مرگ است، اما متأسفانه کمتر از این فرصت پند می‌گیریم.

ماموستا حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تمامی امور دنیا و آخرت در دست خداوند متعال است و تنها قدرت او بر جهان مسلط است.

وی در ادامه مردم را به نیکی در حق همسایگان و صله‌رحم توصیه کرد و از ثروتمندان خواست در هر شرایطی به یاری فقرا و نیازمندان بشتابند.