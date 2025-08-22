به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: منافقان از هر سلاح و ابزاری برای تفرقه اندازی در جامعه استفاده می‌کنند.

امام جمعه بندرعباس بر نقش بی بدیل پیامبر اسلام (ص) در هدایت مسلمانان اشاره کرد و با گرامیداشت رحلت ایشان افزود: قرآن، میزان و حدید سه ابزار پیامبر برای مبارزه با ظلمت و تاریکی بود.

آیت الله محمد عبادی زاده قرآن را نسخه‌ی شفا بخش هدایت انسان‌ها بر شمرد و گفت: ابزار اصلی پیامبر اسلام برای نجات بشر و مبارزه با ظلم و فساد قرآن است.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه فتنه‌های صدر اسلام تا زمان امام مجتبی (ع) ادامه داشت، افزود: این فتنه‌ها در کربلا خود را نشان داد و بسیاری از مناطق بشریت را از نعمت وجود امام معصوم محروم کرد، امروز نیز باید مراقب چنین فتنه‌هایی باشیم.

وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و رئیسی هفته دولت را تبریک گفت و افزود: دولتمردان اقدامات خود را برای مردم بیان کنند تا دشمنان با سیاه نمایی، نا امیدی را در جامعه گسترش ندهند.

خطیب جمعه بندرعباس صنعت دفاعی را سرمایه عظیم ملت معرفی کرد و گفت: تاکید رهبر انقلاب اسلامی هم حمایت از جامعه نخبگان است.

بیشتر بخوانید: امام جمعه بندرعباس: مردم ایران در جنگ انسجام را نشان دادند

آیت الله محمد عبادی زاده صنعتگران صنایع کوچک را بازوان توسعه اقتصادی کشور معرفی کرد و افزود: برای مقابله با تحریم دشمن، صنایع کوچک نقش بی نظیری دارد.

وی افزود: برای کمک به مردم مظلوم غزه هم پویش از رحلت تا ولادت پیامبر (ص) با کمک ستاد برگزاری نماز جمعه استان راه اندازی شده که شهروندان کمک‌های نقدی خود را می‌توانند اهدا کنند.