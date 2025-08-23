به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، پناهگاه حیات وحش سلکه طبق مصوبهٔ شمارهٔ ۵۷۹، در سال ۱۳۵۴ در فهرست مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران قرار گرفت.

این پناهگاه حیات وحش در قسمت جنوبی تالاب انزلی و در محدوده شهرستان صومعه سرا، بخش تولمات و روستای صوفیانده قرار دارد.

پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه سرا، بدلیل میزبانی پرندگان مهاجر در فصول زمستان، یکی از مناطق مهم اکولوژیک برای زمستان گذرانی پرندگان محسوب می‌شود.

پوشش گیاهی منطقه به طور عمده شامل توسکا، بید، صنوبر، تمشک، علف هفت بند، سرخاب کولی، تاج ریزی و ... و گیاهان آبزی شامل نیلوفر تالابی، تراپا، نی، لویی، اسپرغان، آلاله آبی، عدسک‌ها، تخت قورباغه، مریم آبی، بارهنگ آبی و ... می‌باشند.

عمده پرندگان منطقه گونه‌های مهاجر آبی شامل: انواع قو، غاز، مرغابی‌ها از جمله سرسبز، گیلار، خوتکا، سرحنایی، اردک سیاه کاکل، ارده‌ای و ... چنگر، چنگر نوک سرخ، انواع حواصیل، اگرت، گاوچرانک، چوب پا، آووست، ماهیخورک، پرستو، انواع گونه‌های شکاری مثل سنقر تالابی، عقاب تالابی، لیل و ... می‌باشد.