امام جمعه ساری: ایران به قدرت بازدارنده تبدیل شد و در اقتدار دفاعی به اوج رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه ساری در آیین عبادی سیاسی آخرین نمازجمعه مرداد 1404 ا تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نظامی سکولار نیست و نمی‌توان مسئولیت دینی و دنیوی را از هم تفکیک کرد. گفت: مسئولان علاوه بر رسیدگی به معیشت و امور عمرانی مردم، وظیفه دارند احکام دین را در جامعه اقامه کنند.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی با گرامیداشت روز جهانی مسجد (۳۱ مردادماه) به جایگاه مساجد و ضرورتتوجه جدی به نقش مساجد به عنوان سنگر اسلام و انقلاب اشاره کرد و افزود: مسجد پایگاه دین و انقلاب اسلامی است و علاوه بر عبادت، محل فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی است و در جمهوری اسلامی که اقامه دین و انجام وظایف دنیوی از هم جدا نیست؛ همان‌گونه که نماز جماعت در ادارات معنا دارد، دین باید در تمامی زوایای جامعه جاری باشد.

خطیب جمعه ساری با اشاره به پیشرفت صنایع دفاعی و تلاش دانشمندان در عرصه قدرت دفاعی کشور گفت: ایران اگرچه پیش از انقلاب چنان ضعیف بود که با ورود متفقین ظرف چند ساعت سقوط می‌کرد و در کودتای ۲۸ مرداد نیز با حمایت آمریکا و انگلیس حکومت مردمی به سقوط کشیده شد، اما امروز صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رسیده که ایران به قدرت بازدارنده تبدیل شده است.

آیت الله محمدی لائینی با تأکید بر خدمات و زحمات سپاه پاسداران و رزمندگان کشور، از بیانیه‌ها و اظهارات برخی افراد مبنی بر کم‌اهمیت جلوه دادن نقش سپاه انتقاد کرد و این گونه اظهارات را «نمک‌نشناسی» توصیف کرد و با بیان اینکه «اگر سپاه نبود، کشور، امنیت و ناموس ما هم نبود»، افزود: سپاه و رزمندگان، ستون اصلی امنیت و اقتدار کشور هستند و خدمات آنها نباید نادیده گرفته شود.

وی همچنین به مناسبت‌های هفته از جمله گرامیداشت سالروز شهادت شهیدان لاجوردی و اندرزگو اشاره و در حوزه ورزش و فعالیت‌های ملی نیز بر توجه ویژه مسئولان ورزش کشور به این استان تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با مهم برشمردن جایگاه کارمندان و ضرورت تلاش مضاعف مسئولان بر رفع کمبود‌ها و مشکلات این قشر ، همچنین به حوزه سلامت و چالش‌های نظام درمانی کشور پرداخت و ضمن قدردانی از جامعه پزشکان، داروسازان و پرستاران استان گفت: اختلاف زیاد تعرفه‌ها بین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی موجب مشکلاتی برای پزشکان و بیماران شده است که اصلاح این فاصله ضروری است.

آیت‌الله محمدی لائینی با گرامیداشت هفته دولت با اشاره به اینکه یک سال گذشته بیش از هزار طرح نیمه‌کاره در استان به اتمام رسید و آماده افتتاح است ، از تلاش‌های استاندار و دولتمردان تقدیر کرد.