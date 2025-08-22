امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مدیریت مصرف آب با فناوری نانو حباب

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۳۱- ۱۵:۴۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برخورد با نانوایان متخلف
برخورد با نانوایان متخلف
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
حاشیه‌هایی از دنیای پرده نقره‌ای و موسیقی در بسته کلاکت
حاشیه‌هایی از دنیای پرده نقره‌ای و موسیقی در بسته کلاکت
۱۴۰۴-۰۵-۳۰
خبرهای مرتبط

نقش نانوحباب‌های ایرانی در بهینه‌سازی تولیدکشاورزی کشور

بهینه سازی انرژی با فناوری نانو حباب

افزایش بهره‌وری در شیلات با سامانه نانو حباب ساز ایرانی

برچسب ها: فناوری نانو ، مدیریت مصرف آب
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 